Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что 14 октября планирует подписать президентский указ, который обяжет цифровые платформы защищать детей и подростков от насильственного, сексуального и другого вредного контента. Требования будут распространяться, в частности, на социальные сети и стриминговые сервисы, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Требования к цифровым платформам

По данным агентства, Шейнбаум должна была подписать документ позднее в тот же день. Ожидается, что указ усилит контроль над крупными технологическими компаниями в Мексике — одной из крупнейших экономик Латинской Америки.

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В сообщении не уточняются конкретные механизмы, с помощью которых платформы должны защищать несовершеннолетних, или возможные санкции за несоблюдение новых требований.

Нападение в штате Коауила

Заявление Шейнбаум прозвучало после нападения на учебное заведение в северном штате Коауила в начале октября. По информации Channel NewsAsia, двое 18-летних бывших учеников совершили нападение, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения.

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