在巴西利亚，巴西参议院宪法、司法与公民委员会将于10月14日完成对一项旨在加强打击有组织犯罪的宪法倡议的审议。在定于巴西利亚时间9:00举行的特别会议上，参议员将就被单独提交表决的第13、29和45号三项修正案进行投票。

宪法修正

该倡议名为PEC 18/2025， предусматривает 对巴西宪法11条条款作出修改，其中包括涉及公共安全的第144条。据The Rio Times报道，援引Folha de S.Paulo的消息，该文件将扩大联邦政府打击有组织犯罪的权限。巴西日常警务工作主要属于各州的管辖范围。

该委员会于9月2日批准了这项倡议的主要报告，完全支持四项修正案，并部分支持另外两项。参议员共提交了81项修正案，涉及市政警卫队以及国家安全和监狱系统基金的资金等问题。如果委员会完成审议，该倡议将提交参议院全体会议，届时需要进行两次表决。

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总统声明

总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦10月12日表示，在参议院批准该倡议后，他将设立公共安全部。据Folha de S.Paulo和g1报道，他表示，当局希望为劳动者提供安宁、和平与保护，而给犯罪分子的则是监禁。

该倡议的报告人是卢拉所属劳工党的参议员罗热里奥·卡瓦略。委员会主席是来自中间派社会民主党的奥图·阿伦卡尔。

这些团体在美国的地位

据The Rio Times报道，2026年5月28日，美国国务卿马尔科·鲁比奥将PCC和Comando Vermelho团体列入外国恐怖组织名单。该决定在Federal Register公布后于6月5日生效。PCC，即First Capital Command，总部位于圣保罗；Comando Vermelho则位于里约热内卢。巴西委员会的投票不会改变这些团体在美国的地位。

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