W Brasílii Komisja Konstytucji, Sprawiedliwości i Obywatelstwa Senatu Brazylii ma 14 października zakończyć rozpatrywanie inicjatywy konstytucyjnej mającej wzmocnić walkę z przestępczością zorganizowaną. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zaplanowanym na godz. 9:00 czasu brasíliańskiego senatorowie będą głosować nad trzema poprawkami — nr 13, 29 i 45 — skierowanymi pod odrębne głosowanie.

Zmiany w konstytucji

Inicjatywa nosi nazwę PEC 18/2025 i przewiduje zmiany w 11 artykułach konstytucji Brazylii, w tym w artykule 144, który dotyczy bezpieczeństwa publicznego. Jak informuje The Rio Times, powołując się na Folha de S.Paulo, dokument ma rozszerzyć uprawnienia władz federalnych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Codzienna działalność policji w Brazylii należy głównie do kompetencji stanów.

Komisja zatwierdziła główne sprawozdanie dotyczące inicjatywy 2 września, w pełni popierając cztery poprawki oraz częściowo kolejne dwie. Łącznie senatorowie zgłosili 81 poprawek dotyczących m.in. straży miejskiej oraz finansowania krajowych funduszy bezpieczeństwa i systemu penitencjarnego. Jeśli komisja zakończy rozpatrywanie, inicjatywa zostanie przekazana na posiedzenie plenarne Senatu, gdzie wymagane są dwa głosowania.

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Oświadczenie prezydenta

Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva oświadczył 12 października, że utworzy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego po zatwierdzeniu inicjatywy przez Senat. Według Folha de S.Paulo i g1 powiedział, że władze chcą zapewnić ludziom pracy spokój, pokój i ochronę, a przestępcom — więzienie.

Sprawozdawcą inicjatywy jest senator Rogério Carvalho z Partii Pracujących Luli. Przewodniczącym komisji jest Otto Alencar z centrowej Partii Socjaldemokratycznej.

Status ugrupowań w USA

Według The Rio Times 28 maja 2026 roku sekretarz stanu USA Marco Rubio wpisał ugrupowania PCC i Comando Vermelho na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych. Decyzja weszła w życie 5 czerwca po publikacji w Federal Register. PCC, czyli First Capital Command, ma siedzibę w São Paulo, a Comando Vermelho — w Rio de Janeiro. Głosowanie brazylijskiej komisji nie zmienia statusu tych ugrupowań w USA.

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