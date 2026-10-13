В Бразилиа Комитет Сената Бразилии по конституции, правосудию и гражданству должен 14 октября завершить рассмотрение конституционной инициативы по усилению борьбы с организованной преступностью. На внеочередном заседании, запланированном на 9:00 по времени Бразилиа, сенаторы будут голосовать по трем поправкам — №13, №29 и №45, вынесенным на отдельное голосование.

Изменения в конституцию

Инициатива называется PEC 18/2025 и предусматривает изменения в 11 статьях конституции Бразилии, в частности в статье 144, касающейся общественной безопасности. Как сообщает The Rio Times со ссылкой на Folha de S.Paulo, документ должен расширить полномочия федеральных властей в противодействии организованной преступности. Повседневная деятельность полиции в Бразилии преимущественно относится к компетенции штатов.

Основной доклад по инициативе комитет одобрил 2 сентября, полностью поддержав четыре поправки и еще две — частично. Всего сенаторы внесли 81 поправку, касающуюся, в частности, муниципальной охраны и финансирования национальных фондов безопасности и пенитенциарной системы. Если комитет завершит рассмотрение, инициативу передадут на пленарное заседание Сената, где необходимы два голосования.

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Заявление президента

Президент Луис Инасиу Лула да Силва 12 октября заявил, что создаст Министерство общественной безопасности после одобрения инициативы Сенатом. По данным Folha de S.Paulo и g1, он сказал, что власти стремятся обеспечить трудящимся спокойствие, мир и защиту, а преступникам — заключение.

Докладчиком по инициативе является сенатор Рожериу Карвалью от Партии трудящихся Лулы. Председателем комитета является Отту Аленкар из центристской Социал-демократической партии.

Статус группировок в США

По данным The Rio Times, 28 мая 2026 года госсекретарь США Марко Рубио включил группировки PCC и Comando Vermelho в список иностранных террористических организаций. Решение вступило в силу 5 июня после публикации в Federal Register. PCC, или First Capital Command, базируется в Сан-Паулу, а Comando Vermelho — в Рио-де-Жанейро. Голосование бразильского комитета не меняет статус этих группировок в США.

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