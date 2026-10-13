在波兰，总理唐纳德·图斯克回应了总统卡罗尔·纳夫罗茨基接受《Rzeczpospolita》报采访一事，纳夫罗茨基在采访中表示，来自俄罗斯的威胁程度没有显著变化。政府首脑还在X平台发文，将总统的立场与其对格热戈日·布劳恩及其政党在波兰政治中存在的态度联系起来；图斯克称该政党为亲俄政党，Interia报道。

总统的评估

纳夫罗茨基在接受《Rzeczpospolita》采访时，评论了波兰政府关于波兰及其他与俄罗斯接壤的北约国家面临日益增长的安全威胁的声明。他称此类警告是在传播恐惧，并表示总理的言论旨在制造所谓的“团结在旗帜周围”效应。

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总统强调，他已了解北约的报告。据他所说，威胁程度没有显著变化。纳夫罗茨基还表示，他不能直接引用这些报告，也不能改变其保密等级。他声称，在就任总统时，他已经掌握图斯克如今公开披露的信息。

图斯克的回应

图斯克在其发文中表示，纳夫罗茨基看不到来自俄罗斯的威胁正在加剧，也不认为布劳恩及其政党存在于波兰政治中是一个问题。总理最后感谢对方的坦诚。

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