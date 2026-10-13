В Польше премьер-министр Дональд Туск отреагировал на интервью президента Кароля Навроцкого газете Rzeczpospolita, в котором тот заявил, что уровень угрозы со стороны России существенно не изменился. В публикации на платформе X глава правительства также связал позицию президента с его отношением к присутствию Гжегожа Брауна и его партии в польской политике, которую Туск назвал пророссийской, сообщает Interia.

Оценка президента

Навроцкий в разговоре с Rzeczpospolita комментировал заявления польского правительства о растущих угрозах безопасности Польши и других государств НАТО, граничащих с Россией. Он назвал такие предупреждения распространением страха и заявил, что слова премьера должны создать так называемый эффект сплочения вокруг флага.

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Президент подчеркнул, что ознакомлен с отчетами НАТО. По его словам, уровень угрозы существенно не изменился. Навроцкий также заявил, что не может напрямую цитировать эти отчеты или менять уровень их секретности. Он утверждал, что располагал информацией, которую Туск сейчас публично озвучивает, уже на момент вступления в должность президента.

Ответ Туска

Туск в своей публикации заявил, что Навроцкий не видит роста угрозы со стороны России и не усматривает проблемы в присутствии Брауна и его партии в польской политике. Премьер завершил сообщение словами благодарности за откровенность.

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