Прем’єр Туск розкритикував оцінку президента Навроцького щодо загрози РФ — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск відреагував на інтерв’ю президента Кароля Навроцького для газети «Rzeczpospolita», у якому той заявив, що рівень загрози з боку Росії істотно не змінився. У дописі на платформі X глава уряду також пов’язав позицію президента з його ставленням до присутності у польській політиці Гжегожа Брауна та його партії, яку Туск назвав проросійською, повідомляє Interia.

Оцінка президента

Навроцький у розмові з «Rzeczpospolita» коментував заяви польського уряду про зростання безпекових загроз для Польщі та інших держав НАТО, що межують із Росією. Він назвав такі попередження поширенням страху та заявив, що слова прем’єра мають створити так званий ефект згуртування навколо прапора.

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Президент наголосив, що ознайомлений зі звітами НАТО. За його словами, рівень загрози істотно не змінився. Навроцький також заявив, що не може безпосередньо цитувати ці звіти або змінювати їхній рівень секретності. Він стверджував, що мав інформацію, яку нині публічно озвучує Туск, ще на момент вступу на посаду президента.

Відповідь Туска

Туск у своєму дописі заявив, що Навроцький не бачить зростання загрози з боку Росії та не вбачає проблеми в присутності Брауна і його партії в польській політиці. Прем’єр завершив повідомлення словами подяки за відвертість.

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