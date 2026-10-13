W Polsce premier Donald Tusk zareagował na wywiad prezydenta Karola Nawrockiego dla gazety „Rzeczpospolita”, w którym stwierdził on, że poziom zagrożenia ze strony Rosji nie zmienił się istotnie. We wpisie na platformie X szef rządu powiązał także stanowisko prezydenta z jego podejściem do obecności Grzegorza Brauna i jego partii w polskiej polityce, którą Tusk nazwał prorosyjską, informuje Interia.

Ocena prezydenta

Nawrocki w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował wypowiedzi polskiego rządu o rosnących zagrożeniach dla bezpieczeństwa Polski i innych państw NATO graniczących z Rosją. Nazwał takie ostrzeżenia szerzeniem strachu i stwierdził, że słowa premiera mają wywołać tak zwany efekt skupienia się wokół flagi.

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Prezydent podkreślił, że zapoznał się z raportami NATO. Według niego poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie. Nawrocki powiedział także, że nie może bezpośrednio cytować tych raportów ani zmieniać ich klauzuli tajności. Twierdził, że posiadał informacje, które Tusk obecnie publicznie przedstawia, już w momencie objęcia urzędu prezydenta.

Odpowiedź Tuska

Tusk we swoim wpisie stwierdził, że Nawrocki nie dostrzega rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i nie widzi problemu w obecności Brauna oraz jego partii w polskiej polityce. Premier zakończył wiadomość słowami podziękowania za szczerość.

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