Na Zachodnim Brzegu ekstremistyczni osadnicy wykorzystują stada i wypas owiec, próbując wypierać Palestyńczyków z miejsc ich zamieszkania — wynika ze śledztwa programu 60 Minutes stacji CBS News. Jak informuje Jerusalem Post, według CBS stada osadników „przejęły kontrolę” nad około 20% Zachodniego Brzegu.

Korespondentka CBS Lesley Stahl powiedziała, że z powodu przemocy ze strony osadników i rozszerzania wypasu przesiedlono lub faktycznie zniknęło ponad 100 palestyńskich społeczności. Lokalny palestyński burmistrz powiedział stacji, że osadnicy przejmują ziemię za pomocą owiec. Palestyński nauczyciel opowiedział, że zwierzęta wpuszcza się na podwórza, gdzie zjadają drzewa przy domach.

Wypas jako sposób wyznaczania granic

Jeden ze współzałożycieli farmy, Mordechai Minster, wyjaśnił CBS, że jego zdaniem wypas zwierząt gospodarskich pozwala wyznaczać granice terytorium: tam, gdzie pasie się jego stado, inni nie powinni wypasać zwierząt, sadzić roślin ani budować. Przyznał, że część farm stosowała przemoc wobec palestyńskich wiosek, lecz oświadczył, że jego zdaniem nie zmienia to prawa osadników do ziemi.

Minster mówił także o Hilltop Youth, grupie młodych radykalnych osadników. Według niego jej uczestnicy mają przeważnie od 15 do 25 lat, a niektórzy pracują przy hodowli zwierząt lub w budownictwie. Nie zgodził się, by ataki na palestyńskich rolników nazywać terroryzmem, choć przyznał, że niektórzy młodzi ludzie mogą zachowywać się agresywnie.

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Starcie w pobliżu domu rodziny Faraj

Członkowie palestyńskiej rodziny Farajów ze wsi Jannata powiedzieli CBS, że młodzi osadnicy uniemożliwiają im dotarcie do domu i, jak twierdzą, atakują ich kijami, kamieniami, gazem łzawiącym i bronią. Podczas nagrań w pobliżu spornego domu jeden z osadników dwukrotnie uderzył głową Hassana Faraja, pokazała stacja.

Na miejscu byli także aktywiści grupy Bnei Avraham, czyli Synowie Abrahama, którzy starają się towarzyszyć Palestyńczykom i zapobiegać atakom. Według CBS żołnierze IDF wyprowadzili dwóch aktywistów otoczonych przez osadników i nakazali wszystkim opuścić miejsce. Stahl zaznaczyła, że palestyńskiej rodzinie nie pozwolono przejść do domu, podczas gdy przedstawicielom Hilltop Youth pozwolono tam wrócić.

CBS poinformował także, że rząd Izraela zainwestował dziesiątki milionów dolarów w rozbudowę farm owczarskich, ich uzbrojenie oraz zakup amerykańskich SUV-ów. Roi, aktywista grupy Synowie Abrahama, nazwał to, co się dzieje, nie tylko przemocą osadników, lecz także przemocą państwa.

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