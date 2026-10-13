据CBS新闻节目《60分钟》的一项调查，在约旦河西岸，极端主义定居者利用牧群和放牧羊只，试图将巴勒斯坦人赶出其居住地。正如《耶路撒冷邮报》报道，CBS称，定居者牧群已“控制”约20%的约旦河西岸地区。

CBS记者莱斯莉·斯塔尔表示，由于定居者暴力以及放牧范围扩大，超过100个巴勒斯坦社区已被迫迁移或实际上消失。一名当地巴勒斯坦市长对该电视台称，定居者借助羊群夺取土地。一名巴勒斯坦教师说，动物被赶进院子，在那里啃食房屋附近的树木。

以放牧划定边界

农场联合创始人莫尔德凯·明斯特向CBS解释说，在他看来，放牧牲畜能够划定一片区域的边界：在他的牧群放牧之处，其他人不应放牧动物、种植植物或进行建设。他承认，部分农场曾对巴勒斯坦村庄使用暴力，但表示，在他看来，这并不改变定居者对土地的权利。

明斯特还谈到了Hilltop Youth，即“山顶青年”这一年轻激进定居者团体。据他所说，其成员大多为15至25岁，一些人从事畜牧业或建筑业。他不同意将针对巴勒斯坦农民的袭击称为恐怖主义，尽管他承认个别年轻人可能会有攻击性行为。

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法拉杰一家住宅附近的冲突

来自詹纳塔村的巴勒斯坦法拉杰家族成员告诉CBS，年轻定居者阻止他们抵达住宅，并且据他们称，定居者使用棍棒、石块、催泪瓦斯和武器袭击他们。该电视台画面显示，在争议房屋附近拍摄期间，一名定居者两次用头撞击哈桑·法拉杰。

现场还有Bnei Avraham，即“亚伯拉罕之子”组织的活动人士，他们试图陪同巴勒斯坦人并防止袭击。CBS称，以色列国防军士兵带走了两名被定居者包围的活动人士，并命令所有人离开现场。斯塔尔指出，巴勒斯坦家庭不被允许前往住宅，而Hilltop Youth的代表则被允许返回那里。

CBS还报道，以色列政府已投入数千万美元，用于扩大绵羊农场、为其配备武器以及购买美国SUV。来自“亚伯拉罕之子”组织的活动人士罗伊称，正在发生的事情不仅是定居者暴力，也是国家暴力。

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