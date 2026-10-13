На Западном берегу экстремистские поселенцы используют стада и выпас овец, пытаясь вытеснить палестинцев из мест их проживания, говорится в расследовании программы 60 Minutes телеканала CBS News. Как сообщает Jerusalem Post, по данным CBS, стада поселенцев «взяли под контроль» около 20% Западного берега.

Корреспондентка CBS Лесли Шталь заявила, что из-за насилия со стороны поселенцев и расширения выпаса было перемещено или фактически исчезло более 100 палестинских общин. Местный палестинский мэр сказал телеканалу, что поселенцы захватывают землю с помощью овец. Палестинский учитель рассказал, что животных заводят во дворы, где они поедают деревья возле домов.

Выпас как способ обозначить границы

Один из соучредителей фермы Мордехай Минстер объяснил CBS, что, по его мнению, выпас скота позволяет обозначать границы территории: там, где пасется его стадо, другие не должны выпасать животных, сажать растения или строить. Он признал, что часть ферм применяла насилие в отношении палестинских деревень, однако заявил, что это, по его мнению, не меняет права поселенцев на землю.

Минстер также говорил о Hilltop Youth, группе молодых радикальных поселенцев. По его словам, ее участникам в основном от 15 до 25 лет, а некоторые работают со скотом или в строительстве. Он не согласился называть нападения на палестинских фермеров терроризмом, хотя признал, что отдельные молодые люди могут вести себя агрессивно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Столкновение возле дома семьи Фарадж

Члены палестинской семьи Фарадж из деревни Джанната рассказали CBS, что молодые поселенцы мешают им добраться до дома и, по их утверждениям, нападают на них с палками, камнями, слезоточивым газом и оружием. Во время съемок возле спорного дома один из поселенцев дважды ударил головой Хассана Фараджа, показал телеканал.

На месте также были активисты группы Bnei Avraham, или «Сыны Авраама», которые пытаются сопровождать палестинцев и предотвращать нападения. По версии CBS, военные ЦАХАЛа вывели двух активистов, которых окружили поселенцы, и приказали всем покинуть место. Шталь отметила, что палестинской семье не позволили пройти к дому, тогда как представителям Hilltop Youth разрешили вернуться туда.

CBS также сообщил, что правительство Израиля вложило десятки миллионов долларов в расширение овцеводческих ферм, их вооружение и приобретение американских внедорожников. Активист Рои из группы «Сыны Авраама» назвал происходящее не только насилием поселенцев, но и насилием государства.

Читай нас в