W Maroku Partia Autentyczności i Nowoczesności (PAM), która wygrała wybory parlamentarne, uzgodniła utworzenie większości parlamentarnej wraz z trzema innymi siłami politycznymi. Jak informuje Anadolu Agency, czteropartyjna koalicja będzie miała 207 miejsc w 395-osobowej Izbie Reprezentantów.

Skład większości parlamentarnej

Do koalicji, oprócz PAM, wejdą Partia Istiqlal, Socjalistyczna Unia Sił Ludowych (USFP) oraz Partia Postępu i Socjalizmu (PPS). PAM ma 97 mandatów, Istiqlal — 65, USFP — 26, a PPS — 19.

Do uzyskania większości parlamentarnej potrzeba co najmniej 198 mandatów. Tym samym cztery partie będą miały o dziewięć miejsc więcej niż wymagane minimum.

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Tworzenie rządu

Porozumienie osiągnięto po drugiej rundzie rozmów w Rabacie, wynika ze wspólnego oświadczenia partii. Uczestnicy koalicji poinformowali, że w najbliższym czasie zaproponują kandydatów na stanowiska ministerialne i przygotują program rządu.

29 września król Mohammed VI powierzył liderce PAM Fatimie Zahrze El Mansouri misję utworzenia rządu po tym, jak jej partia zajęła pierwsze miejsce w wyborach 23 września. Narodowe Zjednoczenie Niezależnych (RNI), które stało na czele poprzedniego rządu i zdobyło 66 mandatów, nie weszło do nowej koalicji.

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