В Марокко Партия аутентичности и современности (PAM), победившая на парламентских выборах, договорилась сформировать парламентское большинство вместе с тремя другими политическими силами. Как сообщает Anadolu Agency, четырехпартийная коалиция будет иметь 207 мест в Палате представителей, насчитывающей 395 мест.

Состав парламентского большинства

В коалицию, помимо PAM, войдут партия «Истикляль», Социалистический союз народных сил (USFP) и Партия прогресса и социализма (PPS). PAM имеет 97 мест, «Истикляль» — 65, USFP — 26, а PPS — 19.

Для парламентского большинства необходимо не менее 198 мест. Таким образом, четыре партии будут иметь на девять мест больше необходимого минимума.

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Формирование правительства

Договоренности были достигнуты после второго раунда переговоров в Рабате, говорится в совместном заявлении партий. Участники коалиции сообщили, что в ближайшее время предложат кандидатов на министерские должности и подготовят правительственную программу.

29 сентября король Мухаммед VI поручил лидеру PAM Фатиме Захре Эль-Мансури сформировать правительство после того, как ее партия заняла первое место на выборах 23 сентября. Национальное объединение независимых (RNI), которое возглавляло предыдущее правительство и получило 66 мест, в новую коалицию не вошло.

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