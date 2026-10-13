Singapur będzie inwestował w zdolność do oceny i dostosowywania dostępnych modeli sztucznej inteligencji na potrzeby krajowej cyberobrony, zamiast opracowywać własne modele dla każdego zadania. Poinformował o tym starszy minister i minister koordynujący ds. bezpieczeństwa narodowego K. Shanmugam podczas konferencji Singapore International Cyber Week, podaje Channel NewsAsia.

Urzędnik przedstawił trzecią strategię cyberbezpieczeństwa Singapuru. Jak powiedział, kraj będzie dążył do wcześniejszego działania, na skalę ogólnokrajową i w tempie odpowiadającym szybkości działań cyberprzestępców. Strategia obejmuje ochronę infrastruktury krytycznej i szerszej cyberprzestrzeni, rozwój zdolności w dziedzinie AI i technologii kwantowych, współpracę międzynarodową oraz szkolenie specjalistów.

Dostosowywanie modeli do cyberobrony

Shanmugam powiedział, że Singapur będzie rozwijał AI harness engineering — bezpieczną integrację wybranych modeli AI z narzędziami, danymi i procesami pracy specjalistów ds. cyberobrony. Jak zaznaczył, takie podejście umożliwi wybór modeli najlepiej dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Rząd planuje stopniowo wykorzystywać AI w operacjach krajowej cyberobrony, w tym w Narodowym Centrum Dowodzenia Cyberbezpieczeństwem NC3 oraz Rządowym Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa. Władze zamierzają również współpracować z przedstawicielami branży i partnerami technologicznymi, aby przyspieszyć wdrażanie opartych na AI narzędzi cyberobrony w sektorach krytycznych.

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Agencja Cyberbezpieczeństwa Singapuru już tworzy narzędzia AI do zautomatyzowanego wykrywania i mapowania dostępnych z zewnątrz zasobów oraz podatności. GovTech, według publikacji, wykorzystuje agentów AI do szybszego wyszukiwania podatności i testowania bezpieczeństwa.

Monitorowanie zagrożeń i ochrona przed phishingiem

NC3 będzie tworzyć ogólnokrajowy obraz podatności i zagrożeń, wspierać ciągłe monitorowanie systemów infrastruktury krytycznej oraz łączyć informacje od instytucji rządowych, właścicieli infrastruktury krytycznej, firm cyberbezpieczeństwa i partnerów międzynarodowych.

Ponadto rząd opracuje krajowy ochronny system nazw domenowych PDNS. Będzie on mógł zatrzymywać połączenia ze znanymi złośliwymi domenami, zanim zagrożenie dotrze do użytkownika, aby ograniczyć ryzyko phishingu, oszustw i złośliwego oprogramowania.

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