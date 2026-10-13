Сингапур будет инвестировать в способность оценивать и адаптировать доступные модели искусственного интеллекта для национальной киберобороны, а не разрабатывать собственные модели для каждой задачи. Об этом старший министр и министр-координатор по вопросам национальной безопасности К. Шанмугам заявил на конференции Singapore International Cyber Week, сообщает Channel NewsAsia.

Чиновник представил третью стратегию кибербезопасности Сингапура. По его словам, страна будет стремиться действовать раньше, в общенациональном масштабе и с темпом, соответствующим скорости действий злоумышленников. Стратегия охватывает защиту критической инфраструктуры и более широкого киберпространства, развитие возможностей в сферах ИИ и квантовых технологий, международное сотрудничество, а также подготовку специалистов.

Адаптация моделей для киберобороны

Шанмугам заявил, что Сингапур будет развивать направление AI harness engineering — безопасную интеграцию отобранных моделей ИИ с инструментами, данными и рабочими процессами специалистов по киберзащите. По его словам, такой подход позволит выбирать наиболее подходящие модели для конкретных потребностей.

Правительство планирует постепенно применять ИИ в операциях национальной киберобороны, в частности в Национальном командном центре кибербезопасности NC3 и Правительственном центре операций по кибербезопасности. Власти также намерены сотрудничать с представителями отрасли и технологическими партнерами для ускорения внедрения основанных на ИИ инструментов киберзащиты в критических секторах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Агентство кибербезопасности Сингапура уже создает инструменты ИИ для автоматизированного обнаружения и картирования доступных извне активов и уязвимостей. GovTech, по данным издания, использует ИИ-агентов для более быстрого поиска уязвимостей и тестирования безопасности.

Мониторинг угроз и защита от фишинга

NC3 будет формировать общенациональную картину уязвимостей и угроз, поддерживать непрерывный мониторинг систем критической инфраструктуры и объединять информацию от государственных структур, владельцев критически важной инфраструктуры, компаний в сфере кибербезопасности и международных партнеров.

Кроме того, правительство будет разрабатывать национальную защитную систему доменных имен PDNS. Она сможет останавливать соединения с известными вредоносными доменами еще до того, как угроза достигнет пользователя, чтобы снизить риски фишинга, мошенничества и вредоносного программного обеспечения.

Читай нас в