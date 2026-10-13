新加坡将投资提升评估和适配现有人工智能模型用于国家网络防御的能力，而非为每项任务开发自己的模型。高级部长兼国家安全统筹部长尚穆根在新加坡国际网络周会议上表示，Channel NewsAsia报道。

这名官员发布了新加坡第三项网络安全战略。他表示，该国将力求更早采取行动，以全国规模并以与恶意行为者行动速度相匹配的节奏应对。该战略涵盖关键基础设施和更广泛网络空间的保护、人工智能和量子技术领域能力的发展、国际合作以及专业人员培训。

为网络防御适配模型

尚穆根表示，新加坡将发展AI harness engineering，即将选定的AI模型与网络防御专家的工具、数据和工作流程进行安全整合。 他表示，这种方法将能够为具体需求选择最合适的模型。

政府计划逐步在国家网络防御行动中使用AI，包括在国家网络安全指挥中心NC3和政府网络安全运营中心。政府还计划与行业代表和技术伙伴合作，加快在关键行业部署基于AI的网络防御工具。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新加坡网络安全局已经在开发AI工具，用于自动发现和绘制可从外部访问的资产及漏洞。该媒体报道称，GovTech正使用AI代理更快地发现漏洞并进行安全测试。

威胁监测与防钓鱼保护

NC3将构建全国性的漏洞和威胁态势图，支持对关键基础设施系统的持续监测，并汇集来自政府机构、关键基础设施所有者、网络安全公司和国际伙伴的信息。

此外，政府将开发国家保护性域名系统PDNS。该系统能够在威胁到达用户之前阻止与已知恶意域名的连接，以降低网络钓鱼、欺诈和恶意软件的风险。

关注我们在