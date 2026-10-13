苏丹军方领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉下令调查埃及边境附近贾巴勒·乌凯达特山区一座金矿遭空袭事件。由布尔汉领导的苏丹过渡主权委员会称该事件“令人痛心”。Asharq Al-Awsat报道。

委员会将查明空袭情况

布尔汉成立了一个事实调查委员会，成员包括检察机关、司法机构和安全部门的代表。该委员会受命调查事件情况并提交调查结果报告。

过渡主权委员会还表示，空袭发生后，苏丹和埃及当局保持联系，以查明事件情况。埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提在与苏丹外长通电话时强调，两国相互尊重，包括尊重彼此领土和边界的领土完整与安全。

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遇难人数估计存在差异

对死亡人数的估计存在显著差异。民族乌玛党和达尔富尔受害者支持组织称，已有200人死亡、约120人受伤。据该媒体报道，对伤亡人数的总体估计已升至超过200人死亡；另有报道称有数十人受伤和失踪。

与此同时，记录苏丹军队与快速支援部队之间战争期间侵权行为的人权组织Emergency Lawyers表示，周六的空袭造成72人死亡。

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