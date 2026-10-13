Глава армії Судану аль-Бурхан наказав розслідувати удар по копальні — Asharq Al-Awsat

Глава суданської армії Абдель Фаттах аль-Бурхан наказав провести розслідування авіаудару по золотій копальні в гірському районі Джабаль-аль-Укайдат поблизу кордону з Єгиптом. Перехідна суверенна рада Судану, яку очолює аль-Бурхан, назвала інцидент «болісним». Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Комісія встановлюватиме обставини удару

Аль-Бурхан сформував комісію зі встановлення фактів, до якої увійшли представники прокуратури, судових органів і служб безпеки. Їй доручили розслідувати обставини інциденту та подати звіт про результати.

У Перехідній суверенній раді також заявили, що суданська та єгипетська влада підтримували контакт після удару, щоб з'ясувати обставини події. Під час телефонної розмови з суданським колегою міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті наголосив на взаємній повазі між країнами, зокрема на повазі до територіальної цілісності та безпеки територій і кордонів кожної з них.

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Різні оцінки кількості жертв

Оцінки кількості загиблих суттєво різняться. Національна партія «Умма» та організація із захисту жертв Дарфуру повідомили про 200 загиблих і приблизно 120 поранених. За інформацією видання, загальна оцінка кількості жертв зросла до понад 200 загиблих; також повідомлялося про десятки поранених і зниклих безвісти.

Водночас правозахисна група Emergency Lawyers, яка документує порушення під час війни між суданською армією та Силами швидкої підтримки, заявила, що авіаудар у суботу забрав життя 72 людей.

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