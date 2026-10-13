Dowódca armii Sudanu Abdel Fattah al-Burhan nakazał przeprowadzenie śledztwa w sprawie nalotu na kopalnię złota w górzystym rejonie Dżabal al-Ukajdat w pobliżu granicy z Egiptem. Przejściowa Rada Suwerenna Sudanu, na której czele stoi al-Burhan, nazwała incydent „bolesnym”. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Komisja ustali okoliczności nalotu

Al-Burhan powołał komisję ustalającą fakty, w skład której weszli przedstawiciele prokuratury, organów sądowych i służb bezpieczeństwa. Zlecono jej zbadanie okoliczności incydentu oraz przedstawienie raportu z wynikami.

Przejściowa Rada Suwerenna oświadczyła również, że władze Sudanu i Egiptu utrzymywały kontakt po nalocie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim sudańskim odpowiednikiem minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty podkreślił wzajemny szacunek między krajami, w tym poszanowanie integralności terytorialnej i bezpieczeństwa terytoriów oraz granic każdego z nich.

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Różne szacunki liczby ofiar

Szacunki liczby zabitych znacznie się różnią. Narodowa Partia Umma oraz Organizacja Wsparcia Ofiar Darfuru podały, że zginęło 200 osób, a około 120 zostało rannych. Według publikacji łączny szacunek liczby ofiar wzrósł do ponad 200 zabitych; informowano również o dziesiątkach rannych i zaginionych.

Jednocześnie grupa praw człowieka Emergency Lawyers, która dokumentuje naruszenia podczas wojny między armią Sudanu a Siłami Szybkiego Wsparcia, oświadczyła, że sobotni nalot zabił 72 osoby.

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