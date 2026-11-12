Rosyjski dyktator Władimir Putin podczas spotkania z amerykańskimi przedstawicielami, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, opowiedział anegdotę o pieniądzach w szafce nocnej. Ten żart wykorzystał kiedyś były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który uciekł z kraju.

Za pomocą tej historii Putin próbował wyjaśnić stronie amerykańskiej stanowisko krajów europejskich w sprawie rozmów pokojowych.

Za pomocą tej historii przywódca Kremla próbował wyjaśnić rzekomo sprzeczne stanowisko krajów europejskich w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Według rosyjskiego dyktatora ta historia przypomina mu stanowisko krajów europejskich. Stwierdził, że europejscy przywódcy rzekomo opowiadają się za pokojem, ale jednocześnie rozważają możliwość rozmieszczenia kontyngentów wojskowych na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Putin nazwał takie stanowisko sprzecznym i zaproponował stronie amerykańskiej, aby wyjaśniła, czego dokładnie dążą Europejczycy.

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Co ciekawe, niemal identyczną historię opowiedział 27 listopada 2013 r. ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podczas wywiadu udzielonego ukraińskim stacjom telewizyjnym. Janukowycz posłużył się anegdotą, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące źródeł finansowania budżetu państwa na rok 2014.

W jego wersji kobieta została zapytana, skąd bierze pieniądze. Odpowiedziała, że z szafki nocnej, ale nie potrafiła wyjaśnić, kto dokładnie je tam wkłada.

Wówczas Janukowycz próbował za pomocą żartu wyjaśnić, że wydatki państwowe muszą odpowiadać rzeczywistym dochodom budżetu.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję o przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która zostanie ukształtowana po zakończeniu wojny na Ukrainie.

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