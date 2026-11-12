Видео: Путин рассказал американцам анекдот Януковича о деньгах в тумбочке

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером рассказал анекдот о деньгах в тумбочке. Эту шутку в свое время использовал экс-президент Украины Виктор Янукович, сбежавший из страны.

С помощью этой истории Путин пытался объяснить американской стороне позицию европейских стран по поводу мирных переговоров.

С помощью этой истории глава Кремля попытался объяснить якобы противоречивую позицию европейских стран по поводу завершения войны в Украине.

По словам российского диктатора, эта история напоминает ему позицию европейских стран. Он заявил, что европейские лидеры якобы выступают за мир, но в то же время обсуждают возможность размещения военных контингентов в Украине после завершения боевых действий. Путин назвал такую позицию противоречивой и предложил американской стороне выяснить, чего именно добиваются европейцы.

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Интересно, что почти такую же историю 27 ноября 2013 года рассказывал тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время интервью украинским телеканалам. Янукович привёл анекдот, отвечая на вопросы журналистов об источниках пополнения государственного бюджета на 2014 год.

В его версии женщину спрашивали, откуда она берёт деньги. Та отвечала, что из тумбочки, но не могла объяснить, кто именно их туда кладёт.

Тогда Янукович пытался с помощью шутки объяснить, что государственные расходы должны соответствовать реальным доходам бюджета.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

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