Відео: Путін розповів американцям анекдот Януковича про гроші в тумбочці

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Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером розповів анекдот про гроші в тумбочці. Цей жарт свого часу використовував експрезидент України Віктор Янукович, який утік з країни.

За допомогою цієї історії Путін намагався пояснити американській стороні позицію європейських країн щодо мирних переговорів.

За словами російського диктатора, ця історія нагадує йому позицію європейських країн. Він заявив, що європейські лідери нібито виступають за мир, але водночас обговорюють можливість розміщення військових контингентів в Україні після завершення бойових дій. Путін назвав таку позицію суперечливою та запропонував американській стороні з'ясувати, чого саме прагнуть європейці.

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Цікаво, що майже таку саму історію 27 листопада 2013 року розповідав тодішній президент України Віктор Янукович під час інтерв'ю українським телеканалам. Янукович використав анекдот, відповідаючи на запитання журналістів про джерела наповнення державного бюджету на 2014 рік.

У його версії жінку запитували, звідки вона бере гроші. Та відповідала, що з тумбочки, але не могла пояснити, хто саме їх туди кладе.

Тоді Янукович намагався за допомогою жарту пояснити, що державні видатки мають відповідати реальним доходам бюджету.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що У Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.

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