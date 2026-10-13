Глава суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился провести расследование авиаудара по золотой шахте в горном районе Джабаль-аль-Укайдат недалеко от границы с Египтом. Переходный суверенный совет Судана, который возглавляет аль-Бурхан, назвал инцидент «болезненным». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Комиссия установит обстоятельства удара

Аль-Бурхан сформировал комиссию по установлению фактов, в которую вошли представители прокуратуры, судебных органов и служб безопасности. Ей поручили расследовать обстоятельства инцидента и представить отчет о результатах.

В Переходном суверенном совете также заявили, что власти Судана и Египта поддерживали контакт после удара, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Во время телефонного разговора со своим суданским коллегой министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти подчеркнул взаимное уважение между странами, в частности уважение территориальной целостности и безопасности территорий и границ каждой из них.

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Разные оценки числа жертв

Оценки числа погибших существенно различаются. Национальная партия «Умма» и Организация поддержки жертв Дарфура сообщили о 200 погибших и примерно 120 раненых. По данным издания, общая оценка числа жертв выросла до более чем 200 погибших; также сообщалось о десятках раненых и пропавших без вести.

В то же время правозащитная группа Emergency Lawyers, документирующая нарушения во время войны между суданской армией и Силами быстрого реагирования, заявила, что в результате авиаудара в субботу погибли 72 человека.

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