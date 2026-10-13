Глава Национального банка Руанды Сорая Хакузиярэмье и представители Министерства финансов и экономического планирования 12 октября провели в Бангкоке, Таиланд, переговоры с директором Африканского департамента Международного валютного фонда Зейном Зейданом. Встреча состоялась на фоне ускорения годовой инфляции в Руанде до 17,2% в сентябре, пишет The Rio Times.

Инфляция превысила цель центробанка

По данным Национального института статистики Руанды, в августе годовая инфляция составляла 15,7%. Сентябрьский показатель более чем втрое превысил среднесрочную цель Национального банка Руанды на уровне 5%.

После заседания 26 августа центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 8,25% до 8,75%. Повышение ставки должно сделать кредиты дороже и сдержать потребительский спрос и ценовое давление.

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Программа финансирования МВФ

Переговоры состоялись в первый день ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, которые проходили в Бангкоке с 12 по 18 октября. По данным Taarifa Rwanda, стороны обсудили устойчивость экономики, инфляционное давление и приоритеты макроэкономической стабильности.

В июне 2026 года МВФ одобрил для Руанды 38-месячную программу по механизму расширенного кредитования. В начале октября сотрудники фонда достигли договоренности с властями страны по поводу первого пересмотра программы. После его утверждения Исполнительным советом МВФ Руанда сможет получить около 35,7 млн долларов.

МВФ также сообщил, что экономика Руанды выросла на 9,7% в первом полугодии 2026 года, а по итогам года прогнозируется рост на 7,8%. Из-за превышения согласованного в программе диапазона инфляции Исполнительный совет фонда должен отдельно рассмотреть реакцию властей на рост цен.

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