Prezes Narodowego Banku Rwandy Soraya Hakuziyaremye oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Planowania Gospodarczego przeprowadzili 12 października w Bangkoku w Tajlandii rozmowy z dyrektorem Departamentu Afryki Międzynarodowego Funduszu Walutowego Zeyne’em Zeidane’em. Spotkanie odbyło się w związku z przyspieszeniem rocznej inflacji w Rwandzie do 17,2% we wrześniu, pisze The Rio Times.

Inflacja przekroczyła cel banku centralnego

Według Narodowego Instytutu Statystyki Rwandy roczna inflacja w sierpniu wyniosła 15,7%. Wrześniowy wskaźnik był ponad trzykrotnie wyższy od średnioterminowego celu Narodowego Banku Rwandy, wynoszącego 5%.

Po posiedzeniu 26 sierpnia bank centralny podniósł stopę referencyjną o 0,5 punktu procentowego — z 8,25% do 8,75%. Podwyżka stopy ma sprawić, że kredyty będą droższe, oraz ograniczyć popyt konsumpcyjny i presję cenową.

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Program finansowania MFW

Rozmowy odbyły się pierwszego dnia dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego, które trwały w Bangkoku od 12 do 18 października. Według Taarifa Rwanda strony omówiły odporność gospodarki, presję inflacyjną oraz priorytety stabilności makroekonomicznej.

W czerwcu 2026 roku MFW zatwierdził dla Rwandy 38-miesięczny program w ramach Instrumentu Rozszerzonego Kredytowania. Na początku października pracownicy funduszu osiągnęli porozumienie z władzami kraju w sprawie pierwszego przeglądu programu. Po jego zatwierdzeniu przez Radę Wykonawczą MFW Rwanda będzie mogła otrzymać około 35,7 mln dolarów.

MFW poinformował również, że gospodarka Rwandy wzrosła o 9,7% w pierwszej połowie 2026 roku, a wzrost w całym roku prognozowany jest na 7,8%. Z powodu przekroczenia uzgodnionego w programie przedziału inflacji Rada Wykonawcza funduszu musi osobno rozpatrzyć reakcję władz na wzrost cen.

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