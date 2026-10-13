10月12日，卢旺达国家银行行长索拉娅·哈库齐亚雷姆耶以及财政与经济规划部代表在泰国曼谷与国际货币基金组织非洲部主任泽恩·泽达内举行会谈。会议举行之际，卢旺达9月年度通胀率加速至17.2%，The Rio Times报道。

通胀超过央行目标

根据卢旺达国家统计局数据，8月年度通胀率为15.7%。9月的数据超过卢旺达国家银行5%中期目标的三倍以上。

在8月26日的会议后，央行将关键利率上调0.5个百分点，从8.25%升至8.75%。加息旨在提高贷款成本，并抑制消费需求和价格压力。

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IMF融资计划

会谈在IMF和世界银行年度会议的第一天举行，该会议于10月12日至18日在曼谷举行。据Taarifa Rwanda称，双方讨论了经济韧性、通胀压力和宏观经济稳定优先事项。

2026年6月，IMF根据扩展信贷安排批准了为期38个月的卢旺达项目。10月初，基金组织工作人员就该项目的首次审查与该国当局达成协议。在获得IMF执行董事会批准后，卢旺达将能够获得约3570万美元。

IMF还表示，卢旺达经济在2026年上半年增长9.7%，预计全年增长7.8%。由于通胀超过该项目商定的区间，基金组织执行董事会必须单独审议当局对价格上涨的应对措施。

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