国际货币基金组织将韩国2026年经济增长预测上调至3.3%。这比7月的估计高出0.7个百分点。正如《韩国先驱报》报道，IMF解释称，预测上调是因为强劲的半导体出口抵消了中东战争的负面影响。

预测高于全球增长水平

该基金在曼谷举行的IMF和世界银行年会上发布的《世界经济展望》报告中公布了更新后的评估。对韩国的预测高于2026年全球经济预计3.1%的增长水平。

IMF还上调了该国2027年的预测：预计增长2.8%，比此前估计高0.3个百分点。该基金称韩国和台湾是人工智能设备制造领域的关键贸易伙伴。该组织评估认为，这些经济体的变化可能影响大宗商品出口国和制造业中心。

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芯片出口支撑经济

韩国财政经济部将预测修订与人工智能设备和微芯片的持续出口联系起来。该部门指出，对韩国预测上调0.7个百分点，高于对41个发达经济体组成的群体上调0.4个百分点。它们2026年的综合增长预测为2.1%。

9月，韩国出口同比增长83.5%，达到创纪录的1209亿美元。半导体出货额首次单月超过600亿美元。与此同时，IMF将大宗商品价格波动、通胀压力、对人工智能带来生产率的预期可能调整，以及贸易紧张局势再次加剧列为全球经济面临的风险。

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