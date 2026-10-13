МВФ підвищив прогноз зростання Південної Кореї до 3,3% — Korea Herald

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Південної Кореї у 2026 році до 3,3%. Це на 0,7 відсоткового пункту більше, ніж липнева оцінка. Як повідомляє Korea Herald, у МВФ пояснили перегляд прогнозу сильним експортом напівпровідників, який переважив негативний вплив війни на Близькому Сході.

Прогноз вищий за світовий

Оновлену оцінку фонд оприлюднив у доповіді World Economic Outlook під час щорічних зборів МВФ та Світового банку, що проходять у Бангкоку. Прогноз для Південної Кореї перевищує очікуване зростання світової економіки у 2026 році на рівні 3,1%.

Також МВФ поліпшив прогноз для країни на 2027 рік: очікується зростання на 2,8%, що на 0,3 відсоткового пункту вище за попередню оцінку. Фонд назвав Південну Корею та Тайвань ключовими торговельними партнерами у галузі виробництва обладнання для штучного інтелекту. Зміни в цих економіках, за оцінкою організації, можуть впливати на експортерів сировини та виробничі центри.

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Експорт чипів підтримав економіку

Міністерство фінансів та економіки Південної Кореї пов’язало перегляд прогнозу зі стійким експортом обладнання для штучного інтелекту та мікросхем. У відомстві зазначили, що підвищення оцінки для країни на 0,7 відсоткового пункту перевищило підвищення на 0,4 відсоткового пункту для групи з 41 розвиненої економіки. Їхній сукупний прогноз зростання на 2026 рік становить 2,1%.

У вересні експорт Південної Кореї зріс на 83,5% у річному вимірі — до рекордних 120,9 млрд доларів. Поставки напівпровідників уперше перевищили 60 млрд доларів за місяць. Водночас МВФ серед ризиків для світової економіки назвав коливання цін на сировину, інфляційний тиск, можливий перегляд очікувань щодо продуктивності від ШІ та нове посилення торговельної напруженості.

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