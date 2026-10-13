Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarki Korei Południowej w 2026 roku do 3,3%. To o 0,7 punktu procentowego więcej niż w lipcowej ocenie. Jak informuje Korea Herald, MFW wyjaśnił rewizję prognozy silnym eksportem półprzewodników, który przeważył negatywny wpływ wojny na Bliskim Wschodzie.

Prognoza wyższa niż wzrost światowy

Fundusz opublikował zaktualizowaną ocenę w raporcie World Economic Outlook podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego, które odbywają się w Bangkoku. Prognoza dla Korei Południowej przewyższa oczekiwany wzrost światowej gospodarki w 2026 roku na poziomie 3,1%.

MFW poprawił także prognozę dla kraju na 2027 rok: oczekiwany jest wzrost o 2,8%, czyli o 0,3 punktu procentowego wyższy od poprzedniej oceny. Fundusz wskazał Koreę Południową i Tajwan jako kluczowych partnerów handlowych w produkcji sprzętu dla sztucznej inteligencji. Zmiany w tych gospodarkach mogą, według oceny organizacji, wpływać na eksporterów surowców i centra produkcyjne.

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Eksport chipów wsparł gospodarkę

Ministerstwo Finansów i Gospodarki Korei Południowej powiązało rewizję prognozy ze stabilnym eksportem sprzętu dla sztucznej inteligencji i mikrochipów. Resort zaznaczył, że podwyżka oceny dla kraju o 0,7 punktu procentowego przewyższyła podwyżkę o 0,4 punktu procentowego dla grupy 41 rozwiniętych gospodarek. Ich łączna prognoza wzrostu na 2026 rok wynosi 2,1%.

We wrześniu eksport Korei Południowej wzrósł o 83,5% rok do roku, do rekordowych 120,9 mld dolarów. Dostawy półprzewodników po raz pierwszy przekroczyły 60 mld dolarów miesięcznie. Jednocześnie MFW wskazał wśród zagrożeń dla światowej gospodarki wahania cen surowców, presję inflacyjną, możliwą rewizję oczekiwań dotyczących produktywności dzięki AI oraz nowe nasilenie napięć handlowych.

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