Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Южной Кореи в 2026 году до 3,3%. Это на 0,7 процентного пункта больше, чем июльская оценка. Как сообщает Korea Herald, в МВФ объяснили пересмотр прогноза сильным экспортом полупроводников, который перевесил негативное влияние войны на Ближнем Востоке.

Прогноз выше мирового

Обновленную оценку фонд опубликовал в докладе World Economic Outlook во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, проходящих в Бангкоке. Прогноз для Южной Кореи превышает ожидаемый рост мировой экономики в 2026 году на уровне 3,1%.

МВФ также улучшил прогноз для страны на 2027 год: ожидается рост на 2,8%, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущей оценки. Фонд назвал Южную Корею и Тайвань ключевыми торговыми партнерами в сфере производства оборудования для искусственного интеллекта. Изменения в этих экономиках, по оценке организации, могут влиять на экспортеров сырья и производственные центры.

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Экспорт чипов поддержал экономику

Министерство финансов и экономики Южной Кореи связало пересмотр прогноза с устойчивым экспортом оборудования для искусственного интеллекта и микросхем. В ведомстве отметили, что повышение оценки для страны на 0,7 процентного пункта превысило повышение на 0,4 процентного пункта для группы из 41 развитой экономики. Их совокупный прогноз роста на 2026 год составляет 2,1%.

В сентябре экспорт Южной Кореи вырос на 83,5% в годовом выражении — до рекордных 120,9 млрд долларов. Поставки полупроводников впервые превысили 60 млрд долларов за месяц. В то же время МВФ назвал среди рисков для мировой экономики колебания цен на сырье, инфляционное давление, возможный пересмотр ожиданий относительно производительности от ИИ и новое усиление торговой напряженности.

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