朝鲜称成功试射弹道导弹——RMF24

朝鲜宣布于10月12日成功试射一枚战术弹道导弹。据RMF24报道，该国导弹总局表示，此次试验旨在确认武器关键部件技术升级的成果。

飞行距离评估

朝鲜国家通讯社KCNA称，此次现代化升级是一项重大成功，将提高进攻性武器系统的效能和精确度。同时，KCNA的报道既未说明发射的导弹数量，也未说明其飞行距离。

韩国军方指挥部和日本防卫省此前表示，探测到数枚从平壤地区向日本海方向发射的弹道导弹。据首尔军方评估，其中一枚飞行了900多公里。

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韩联社指出，有关此次试验的消息仅由面向海外受众的朝鲜国家媒体发布。同时，面向朝鲜国内受众的《劳动新闻》并未刊登该消息。

有关中程导弹的说法

韩国军方不排除朝鲜可能在刻意缩短的距离内试射了一枚中程弹道导弹。平壤的行动也被解读为对首尔宣布成功首次试验其自主研发的高超音速滑翔飞行器的武力展示回应。

此外，KCNA报道称，朝鲜领导人金正恩出席了国防革命博物馆开馆仪式。该机构致力于展示国家武器发展，陈列有新一代“火星-20”弹道导弹、高超音速弹头和潜射弹道导弹。金正恩的妻子和女儿陪同他出席了仪式。

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