Korea Północna ogłosiła udany test rakiety balistycznej — RMF24

Korea Północna ogłosiła udane próbne wystrzelenie taktycznej rakiety balistycznej, przeprowadzone 12 października. Według RMF24, Generalne Biuro Rakietowe kraju poinformowało, że test miał potwierdzić wyniki technicznej modernizacji kluczowych elementów uzbrojenia.

Ocena zasięgu lotu

Państwowa agencja KCNA nazwała modernizację wielkim sukcesem, który ma zwiększyć skuteczność i precyzję ofensywnych systemów uzbrojenia. Jednocześnie w komunikacie KCNA nie podano ani liczby wystrzelonych rakiet, ani zasięgu ich lotu.

Południowokoreańskie dowództwo wojskowe oraz japońskie Ministerstwo Obrony wcześniej informowały o wykryciu kilku rakiet balistycznych wystrzelonych z rejonu Pjongjangu w kierunku Morza Japońskiego. Według oceny wojskowych w Seulu jedna z nich przeleciała ponad 900 km.

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Agencja Yonhap zwróciła uwagę, że informację o teście opublikowały wyłącznie północnokoreańskie media państwowe skierowane do zagranicznych odbiorców. Jednocześnie nie wydrukowała jej gazeta „Rodong Sinmun”, przeznaczona dla wewnętrznej publiczności Korei Północnej.

Wersja o rakiecie średniego zasięgu

Południowokoreańscy wojskowi nie wykluczają, że Korea Północna mogła testować rakietę balistyczną średniego zasięgu na celowo skróconym dystansie. Działania Pjongjangu są również interpretowane jako demonstracja siły w odpowiedzi na komunikat Seulu o udanym pierwszym teście własnego hipersonicznego pojazdu szybującego.

Osobno KCNA poinformowała o udziale przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w ceremonii otwarcia Muzeum Rewolucji Obrony Narodowej. W placówce poświęconej rozwojowi krajowego uzbrojenia prezentowane są balistyczna rakieta nowej generacji Hwasong-20, hipersoniczne głowice bojowe oraz balistyczne rakiety odpalane z okrętów podwodnych. Podczas ceremonii Kim Dzong Unowi towarzyszyły jego żona i córka.

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