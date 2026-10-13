КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты — RMF24

КНДР заявила об успешном испытательном запуске тактической баллистической ракеты, проведенном 12 октября. По данным RMF24, Генеральное ракетное бюро страны сообщило, что тест должен был подтвердить результаты технической модернизации ключевых элементов вооружения.

Оценка дальности полета

Государственное агентство KCNA назвало модернизацию большим успехом, который должен повысить эффективность и точность наступательных систем вооружения. В то же время в сообщении KCNA не указали ни количество запущенных ракет, ни дальность их полета.

Южнокорейское военное командование и Министерство обороны Японии ранее сообщали об обнаружении нескольких баллистических ракет, запущенных из района Пхеньяна в направлении Японского моря. По оценке военных в Сеуле, одна из них пролетела более 900 км.

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Агентство Yonhap обратило внимание, что сообщение об испытании опубликовали только северокорейские государственные СМИ, ориентированные на зарубежную аудиторию. В то же время его не напечатала газета «Родон Синмун», предназначенная для внутренней аудитории КНДР.

Версия о ракете средней дальности

Южнокорейские военные не исключают, что КНДР могла испытать баллистическую ракету средней дальности на намеренно сокращенной дистанции. Действия Пхеньяна также интерпретируют как демонстрацию силы в ответ на сообщение Сеула об успешном первом испытании собственного гиперзвукового планирующего аппарата.

Отдельно KCNA сообщило об участии лидера КНДР Ким Чен Ына в церемонии открытия Музея революции национальной обороны. В учреждении, посвященном развитию национального вооружения, представлены баллистическая ракета нового поколения «Хвасон-20», гиперзвуковые боеголовки и баллистические ракеты подводного базирования. На церемонии Ким Чен Ына сопровождали его жена и дочь.

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