巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在伊斯兰堡的一次会议上指示，到2028年将中小企业融资从1.1万亿巴基斯坦卢比提高至2.2万亿巴基斯坦卢比。他认为，该行业在加快经济发展和为该国创造商业机会方面具有巨大潜力，Dawn报道。

获得贷款

谢里夫主持了一次有关巴基斯坦中小企业发展局——SMEDA——工作的会议。他表示，该机构的改革应支持企业家，并使创办和扩大企业更加便利。

总理指示SMEDA制定一项全面计划，向公民介绍获得企业贷款的程序，并加强对创业精神的推广。他还特别强调，需要支持欠发达地区的居民；据他表示，这将有助于减少向大城市迁移，并推动国家更加均衡的发展。

该机构还应在行业专家参与下，委托编制在不同领域创建中小企业的可行性研究报告。相关报告计划以当地语言提供。SMEDA正被改造为一个培训未来企业家并帮助其获得银行融资的平台。

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培训和数字服务

巴基斯坦正在开设SMEDA办事处以扩大服务覆盖面，同时还在开发基于人工智能的咨询服务，该服务将以当地语言提供信息和咨询。SMEDA与阿里巴巴签署了一份备忘录：两年内将有1万家中小企业接受培训。该机构的数字门户也正在更新。

伊斯兰堡IT园区

在另一次会议上，谢里夫指示将伊斯兰堡的Daanish IT Park打造为世界级技术枢纽，并通过教育机构与产业之间的合作，成为现代IT生态系统的中心。信息技术部应对该项目开展全面研究，而该园区计划与全球科技公司合作启动。总理还下令对该项目进行独立审计。

与会者获悉，在Pakistan Software Export Board框架下，50栋私人建筑被改造为科技园区。该国还建立了8个面向初创企业的孵化中心，并为IT专业人士启用了105个共享办公空间。

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