Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на встрече в Исламабаде поручил увеличить финансирование малых и средних предприятий с 1,1 трлн до 2,2 трлн пакистанских рупий к 2028 году. По его оценке, этот сектор обладает значительным потенциалом для ускорения экономического развития и создания деловых возможностей в стране, сообщает Dawn.

Доступ к кредитам

Шариф провел совещание по работе Управления развития малого и среднего предпринимательства Пакистана — SMEDA. Он заявил, что реформы в ведомстве должны поддержать предпринимателей и облегчить создание и расширение бизнеса.

Премьер-министр поручил SMEDA подготовить комплексный план информирования граждан о процедурах получения кредитов для бизнеса и усилить популяризацию предпринимательства. Отдельно он подчеркнул необходимость поддержки жителей недостаточно развитых районов, что, по его словам, будет способствовать сокращению миграции в крупные города и более сбалансированному развитию страны.

Ведомство также должно заказать с участием отраслевых экспертов технико-экономические обоснования для создания малых и средних предприятий в различных секторах. Их планируют сделать доступными на местных языках. SMEDA преобразуют в платформу для обучения будущих предпринимателей и содействия их доступу к банковскому финансированию.

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Обучение и цифровые сервисы

В Пакистане открывают офисы SMEDA для расширения доступа к услугам, а также разрабатывают справочную службу на основе искусственного интеллекта, которая будет предоставлять информацию и консультации на местных языках. SMEDA подписала меморандум с компанией Alibaba: в течение двух лет обучение должны пройти 10 тысяч малых и средних предприятий. Также продолжается обновление цифрового портала ведомства.

ИТ-парк в Исламабаде

На другом совещании Шариф поручил превратить Daanish IT Park в Исламабаде в технологический хаб мирового уровня и центр современной ИТ-экосистемы благодаря сотрудничеству образовательных учреждений и промышленности. Министерство информационных технологий должно провести комплексное исследование проекта, а сам парк планируют запустить в партнерстве с глобальными технологическими компаниями. Премьер-министр также распорядился провести независимый аудит проекта.

Участникам совещания сообщили, что в рамках Pakistan Software Export Board 50 частных зданий переоборудовали в технологические парки. В стране также создали восемь инкубационных центров для стартапов и запустили 105 коворкингов для ИТ-специалистов.

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