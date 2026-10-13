Premier Pakistanu Shehbaz Sharif podczas spotkania w Islamabadzie polecił zwiększyć finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z 1,1 bln do 2,2 bln rupii pakistańskich do 2028 roku. Według jego oceny sektor ten ma znaczny potencjał, by przyspieszyć rozwój gospodarczy i tworzyć możliwości biznesowe w kraju, informuje Dawn.

Dostęp do kredytów

Sharif przewodniczył naradzie dotyczącej działalności Pakistańskiego Urzędu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw — SMEDA. Oświadczył, że reformy w urzędzie powinny wspierać przedsiębiorców i ułatwiać zakładanie oraz rozwijanie firm.

Premier polecił SMEDA przygotować kompleksowy plan informowania obywateli o procedurach uzyskiwania kredytów dla firm oraz wzmocnić promowanie przedsiębiorczości. Osobno podkreślił potrzebę wspierania mieszkańców słabo rozwiniętych regionów, co, jak stwierdził, przyczyni się do ograniczenia migracji do dużych miast i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju.

Urząd ma także zlecić, z udziałem ekspertów branżowych, przygotowanie studiów wykonalności dotyczących tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw w różnych sektorach. Mają one zostać udostępnione w językach lokalnych. SMEDA jest przekształcana w platformę szkolenia przyszłych przedsiębiorców i ułatwiania im dostępu do finansowania bankowego.

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Szkolenia i usługi cyfrowe

W Pakistanie otwierane są biura SMEDA w celu rozszerzenia dostępu do usług, a także opracowywana jest oparta na sztucznej inteligencji infolinia, która będzie udzielać informacji i porad w językach lokalnych. SMEDA podpisała memorandum z firmą Alibaba: w ciągu dwóch lat szkolenia ma przejść 10 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Trwa również aktualizacja cyfrowego portalu urzędu.

Park IT w Islamabadzie

Na innej naradzie Sharif polecił przekształcić Daanish IT Park w Islamabadzie w światowej klasy centrum technologiczne i ośrodek nowoczesnego ekosystemu IT dzięki współpracy placówek edukacyjnych i przemysłu. Ministerstwo Technologii Informacyjnych ma przeprowadzić kompleksowe badanie projektu, a sam park ma zostać uruchomiony we współpracy z globalnymi firmami technologicznymi. Premier polecił również przeprowadzenie niezależnego audytu projektu.

Uczestników narady poinformowano, że w ramach Pakistan Software Export Board 50 prywatnych budynków przekształcono w parki technologiczne. W kraju utworzono także osiem centrów inkubacyjnych dla startupów i uruchomiono 105 przestrzeni coworkingowych dla specjalistów IT.

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