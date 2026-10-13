Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, по данным Interia, отверг переданное через Соединенные Штаты предложение Израиля о военной помощи в борьбе с йеменскими хуситами. Издание ссылается на дипломатический источник газеты Haaretz. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по этим данным, стремится использовать ситуацию для сближения с Эр-Риядом.

Контакты через США

Израиль и Саудовская Аравия не имеют официальных дипломатических отношений, однако ограниченно сотрудничают по вопросам безопасности. Израильские СМИ в сентябре сообщали, что по просьбе Эр-Рияда Израиль начал передавать через США разведывательную информацию для защиты стратегической инфраструктуры королевства от атак хуситов.

По информации дипломатического источника Haaretz, бин Салман не согласился на предложение из-за опасений негативной реакции саудовского общества на военное сотрудничество с Израилем. Нетаньяху рассматривает такое взаимодействие как возможность приблизить нормализацию отношений между двумя государствами.

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Условия нормализации и атаки

Эр-Рияд связывает возможное соглашение с Израилем с прогрессом в создании палестинского государства. Президент США Дональд Трамп добивается присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020 году по инициативе Вашингтона. В рамках этих договоренностей Израиль установил дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, а позднее — с Марокко.

Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию, которая вмешалась в войну в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов после того, как они захватили столицу и вытеснили международно признанное правительство. В последние дни хуситы усилили атаки на королевство: во время субботнего обстрела аэропорта в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения, по данным Interia.

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