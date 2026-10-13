据Interia报道，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼拒绝了经由美国转达的以色列提供军事援助、打击也门胡塞武装的提议。该媒体援引《国土报》的一名外交消息人士。根据这些信息，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡希望利用这一局势拉近与利雅得的关系。

通过美国的接触

以色列和沙特阿拉伯没有正式外交关系，但在安全问题上开展有限合作。以色列媒体9月报道称，应利雅得要求，以色列开始经由美国传递情报，以保护该王国的战略基础设施免受胡塞武装袭击。

据《国土报》的外交消息人士称，本·萨勒曼因担心沙特社会对与以色列开展军事合作作出负面反应，未同意这一提议。内塔尼亚胡将这种互动视为推动两国关系正常化的机会。

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关系正常化的条件与袭击

利雅得将与以色列可能达成的谅解与建立巴勒斯坦国的进展挂钩。美国总统唐纳德·特朗普正寻求让沙特阿拉伯加入由华盛顿倡议、于2020年达成的《亚伯拉罕协议》。根据这些协议，以色列与阿拉伯联合酋长国、巴林建立了外交关系，随后又与摩洛哥建立外交关系。

自2015年以来，沙特阿拉伯一直领导一个军事联盟。胡塞武装夺取首都并驱逐获得国际承认的政府后，该联盟介入了也门战争，对抗受伊朗支持的胡塞武装。近几日，胡塞武装加强了对该王国的袭击：据Interia报道，在周六对利雅得机场的炮击中，12人死亡，另有309人受伤。

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