Następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman, według Interii, odrzucił przekazaną za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych izraelską propozycję pomocy wojskowej w walce z jemeńskimi Huti. Portal powołuje się na źródło dyplomatyczne dziennika Haaretz. Premier Izraela Binjamin Netanjahu, według tych informacji, dąży do wykorzystania sytuacji w celu zbliżenia z Rijadem.

Kontakty przez USA

Izrael i Arabia Saudyjska nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych, jednak w ograniczonym zakresie współpracują w kwestiach bezpieczeństwa. Izraelskie media informowały we wrześniu, że na prośbę Rijadu Izrael zaczął przekazywać przez USA informacje wywiadowcze w celu ochrony strategicznej infrastruktury królestwa przed atakami Huti.

Według dyplomatycznego źródła Haaretz bin Salman nie zgodził się na propozycję z obawy przed negatywną reakcją saudyjskiego społeczeństwa na współpracę wojskową z Izraelem. Netanjahu postrzega taką współpracę jako możliwość przybliżenia normalizacji stosunków między oboma państwami.

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Warunki normalizacji i ataki

Rijad wiąże możliwe porozumienie z Izraelem z postępem w utworzeniu państwa palestyńskiego. Prezydent USA Donald Trump zabiega o przystąpienie Arabii Saudyjskiej do Porozumień Abrahamowych, zawartych w 2020 roku z inicjatywy Waszyngtonu. W ramach tych ustaleń Izrael nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, a później z Marokiem.

Arabia Saudyjska od 2015 roku stoi na czele koalicji wojskowej, która interweniowała w wojnie w Jemenie przeciwko wspieranym przez Iran Huti po tym, jak zajęli stolicę i wyparli międzynarodowo uznawany rząd. W ostatnich dniach Huti nasilili ataki na królestwo: podczas sobotniego ostrzału lotniska w Rijadzie zginęło 12 osób, a kolejne 309 zostało rannych, według Interii.

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