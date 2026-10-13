В США министр финансов Скотт Бессент заявил, что не может предсказать, каким будет завершение войны с Ираном. Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает The Hill. По данным издания, до восьмимесячной отметки конфликта оставалось около двух недель.

Заявление Бессента

В разговоре с ведущей Рейчел Кампос-Даффи в программе Fox & Friends Weekend Бессент заявил, что Иран, по его оценке, «разрушается» и не может платить своим военным. В то же время он сказал, что не знает, чем завершится конфликт, поскольку результат таких событий невозможно предсказать.

Бессент предположил несколько возможных сценариев: восстание населения, внутренний конфликт в Корпусе стражей исламской революции или готовность Ирана заключить сделку об отказе от ядерной программы. В качестве примера непредсказуемого развития событий он упомянул падение Берлинской стены.

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Энергетические и политические последствия

По информации The Hill, война непопулярна среди американцев и привела к росту цен на энергоносители в США. Издание связывает это с закрытием Ормузского пролива — важного маршрута для экспорта нефти из Персидского залива — на фоне конфликта.

Война и подорожание энергии также стали одной из тем промежуточных выборов в США: демократы критикуют республиканцев из-за конфликта и его экономических последствий. Трамп ранее прогнозировал, что война продлится несколько недель, а недавно заявлял, что она завершится вскоре после промежуточных выборов, не объясняя, каким образом это произойдет. На прошлой неделе он также сказал, что США не будут наносить новые удары по Ирану до выборов.

В пятницу Министерство обороны США обновило данные о потерях американских военных в войне с Ираном до 21 погибшего. Как отмечает The Hill, две смерти, недавно внесенные в систему учета потерь Пентагона, не были боевыми.

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