W USA sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że nie może przewidzieć, jak zakończy się wojna z Iranem. Powiedział to na antenie Fox News, informuje The Hill. Według publikacji do ośmiomiesięcznej granicy konfliktu pozostawały około dwa tygodnie.

Oświadczenie Bessenta

W rozmowie z prowadzącą Rachel Campos-Duffy w programie Fox & Friends Weekend Bessent stwierdził, że Iran, w jego ocenie, „rozpada się” i nie może płacić swoim wojskowym. Jednocześnie powiedział, że nie wie, czym zakończy się konflikt, ponieważ wyniku takich wydarzeń nie można przewidzieć.

Bessent wskazał kilka możliwych scenariuszy: powstanie ludności, wewnętrzny konflikt w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej lub gotowość Iranu do zawarcia porozumienia w sprawie rezygnacji z programu nuklearnego. Jako przykład nieprzewidywalnego rozwoju wydarzeń wspomniał upadek muru berlińskiego.

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Konsekwencje energetyczne i polityczne

Według The Hill wojna jest niepopularna wśród Amerykanów i doprowadziła do wzrostu cen energii w USA. Publikacja wiąże to z zamknięciem Cieśniny Ormuz, ważnego szlaku eksportu ropy z Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem.

Wojna i wzrost cen energii stały się również jednym z tematów wyborów śródokresowych w USA: Demokraci krytykują Republikanów za konflikt i jego skutki gospodarcze. Trump wcześniej przewidywał, że wojna potrwa kilka tygodni, a niedawno oświadczył, że zakończy się wkrótce po wyborach śródokresowych, nie wyjaśniając, w jaki sposób miałoby to nastąpić. W zeszłym tygodniu powiedział również, że USA nie będą przeprowadzać nowych uderzeń na Iran przed wyborami.

W piątek Departament Obrony USA zaktualizował liczbę amerykańskich żołnierzy poległych w wojnie z Iranem do 21. Jak zaznacza The Hill, dwa zgony niedawno wprowadzone do systemu ewidencji strat Pentagonu nie były związane z walką.

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