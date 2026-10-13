美国财政部长斯科特·贝森特表示，他无法预测与伊朗的战争将如何结束。据《国会山报》报道，他是在福克斯新闻节目中作出这一表态的。该媒体称，距离这场冲突满八个月约剩两周时间。

贝森特的声明

贝森特在《Fox & Friends Weekend》节目中与主持人雷切尔·坎波斯-达菲交谈时表示，据他评估，伊朗正在“崩溃”，且无法向其军人支付薪酬。同时，他称自己不知道这场冲突将以何种方式结束，因为这类事件的结果无法预测。

贝森特提出了几种可能的情景：民众起义、伊斯兰革命卫队内部冲突，或伊朗愿意达成放弃核计划的协议。作为事态不可预测发展的例子，他提到了柏林墙倒塌。

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能源和政治后果

据《国会山报》报道，这场战争在美国民众中不得人心，并导致美国能源价格上涨。该媒体将此与冲突背景下霍尔木兹海峡关闭联系起来。霍尔木兹海峡是波斯湾石油出口的重要通道。

战争和能源价格上涨也成为美国中期选举的议题之一：民主党人因这场冲突及其经济后果批评共和党人。特朗普此前曾预测，战争将持续数周；他最近则表示，战争将在中期选举后不久结束，但未解释将如何实现。上周，他还称，美国在选举前不会对伊朗发动新的打击。

周五，美国国防部将美国军人在与伊朗的战争中的死亡人数更新为21人。《国会山报》指出，最近被录入五角大楼伤亡统计系统的两起死亡并非战斗死亡。

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