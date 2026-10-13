Конфликт и засуха ухудшают продовольственную ситуацию в суданских регионах Дарфур и Кордофан, где отдельные районы находятся под угрозой голода. Об этом сообщает PBS NewsHour со ссылкой на Интегрированную классификацию фаз продовольственной безопасности (IPC).

По оценке IPC, гуманитарная ситуация в Дарфуре и Кордофане ухудшается. Сильная засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо, охватила более половины территории Судана. Она вызвала локальные неурожаи и лишила домохозяйства части продовольствия и доходов.

Миллионы людей сталкиваются с нехваткой продовольствия

В мае почти 19,5 млн человек, или более 40% населения Судана, по оценке IPC, сталкивались с высоким уровнем острой продовольственной небезопасности. Из них 135 тыс. человек находились в пятой фазе — наиболее тяжелой категории, для которой характерны крайний дефицит пищи, голодание, очень высокий уровень недоедания и смерти от болезней или острого недоедания.

По данным IPC, война ударила по средствам к существованию фермеров, из-за чего они все больше зависят от помощи. Организация предупредила, что без быстрого и существенного увеличения гуманитарной помощи в стране могут усилиться продовольственная небезопасность, острое недоедание и избыточная смертность.

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Засуха вредит посевам

Слабый рост культур зафиксировали на 64% сельскохозяйственных угодий в Северном Дарфуре и примерно на половине угодий в Южном Дарфуре, Западном и Южном Кордофане. В Северном Дарфуре поздние дожди помешали выращиванию культур, а запасы продовольствия достигли критически низкого уровня. По данным IPC, Западный Кордофан переживает одну из самых сильных засух с 2004 года.

IPC также сообщила об ухудшении ситуации с острым недоеданием в городе Ньяла. Доля детей, которых при обращении за услугами питания принимали из-за тяжелого острого недоедания, выросла примерно с 5% до 11% с января по август. В двух лагерях для перемещенных лиц в Южном Дарфуре уровень острого недоедания превысил пороги, связанные с голодом.

Война в Судане началась в апреле 2023 года после того, как напряженность между армией и военизированными Силами быстрого реагирования переросла в открытые бои в Хартуме. По данным мониторинговой группы ACLED, конфликт унес не менее 150 тыс. жизней и вынудил около 13 млн человек покинуть свои дома.

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