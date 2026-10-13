IPC称苏丹饥荒风险恶化——PBS NewsHour

冲突和干旱正在恶化苏丹达尔富尔和科尔多凡地区的粮食状况，部分地区面临饥荒风险。据PBS NewsHour报道，该消息援引了综合粮食安全阶段分类（IPC）。

IPC评估认为，达尔富尔和科尔多凡的人道主义局势正在恶化。与厄尔尼诺现象相关的严重干旱已覆盖苏丹超过一半的领土，造成局部歉收，并使家庭失去部分粮食和收入。

数百万人面临粮食短缺

IPC估计，5月，近1950万人，即苏丹超过40%的人口，面临高水平急性粮食不安全。其中，13.5万人处于第五阶段——最严重的类别，其特点是极端食物短缺、饥饿、极高水平的营养不良，以及因疾病或急性营养不良死亡。

IPC称，战争打击了农民的生计，使他们日益依赖援助。该组织警告说，如果不迅速大幅增加人道主义援助，该国的粮食不安全、急性营养不良和超额死亡可能会加剧。

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干旱损害农作物

北达尔富尔64%的农业用地以及南达尔富尔、西科尔多凡和南科尔多凡约一半的土地记录到作物生长不良。在北达尔富尔，降雨迟到妨碍了作物种植，粮食储备也降至危急低水平。IPC称，西科尔多凡正经历自2004年以来最严重的干旱之一。

IPC还报告称，尼亚拉市的急性营养不良情况恶化。1月至8月期间，在寻求营养服务时因严重急性营养不良被收治的儿童比例从约5%升至11%。在南达尔富尔的两处流离失所者营地，急性营养不良水平超过了与饥荒相关的阈值。

苏丹战争始于2023年4月，当时军队与准军事组织快速支援部队之间的紧张局势升级为喀土穆的公开战斗。监测组织ACLED的数据显示，这场冲突已造成至少15万人死亡，并迫使约1300万人离开家园。

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