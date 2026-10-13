Konflikt i susza pogarszają sytuację żywnościową w sudańskich regionach Darfur i Kordofan, gdzie niektórym obszarom zagraża głód. Poinformował o tym PBS NewsHour, powołując się na Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC).

Według oceny IPC sytuacja humanitarna w Darfurze i Kordofanie się pogarsza. Poważna susza związana ze zjawiskiem El Niño objęła ponad połowę terytorium Sudanu. Spowodowała lokalne nieurodzaje i pozbawiła gospodarstwa domowe części żywności oraz dochodów.

Miliony ludzi borykają się z niedoborem żywności

W maju niemal 19,5 mln osób, czyli ponad 40% ludności Sudanu, doświadczało wysokiego poziomu ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, wynika z oceny IPC. Spośród nich 135 tys. osób znajdowało się w fazie piątej — najcięższej kategorii, charakteryzującej się skrajnym niedoborem żywności, głodowaniem, bardzo wysokim poziomem niedożywienia oraz zgonami z powodu chorób lub ostrego niedożywienia.

Według IPC wojna uderzyła w źródła utrzymania rolników, przez co coraz bardziej zależą oni od pomocy. Organizacja ostrzegła, że bez szybkiego i znacznego zwiększenia pomocy humanitarnej w kraju mogą nasilić się brak bezpieczeństwa żywnościowego, ostre niedożywienie i nadmierna śmiertelność.

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Susza szkodzi uprawom

Słaby wzrost upraw odnotowano na 64% gruntów rolnych w Północnym Darfurze oraz na około połowie gruntów w Południowym Darfurze, Zachodnim Kordofanie i Południowym Kordofanie. W Północnym Darfurze późne opady utrudniły uprawę roślin, a zapasy żywności osiągnęły krytycznie niski poziom. Według IPC Zachodni Kordofan doświadcza jednej z najsilniejszych susz od 2004 roku.

IPC poinformowała również o pogorszeniu sytuacji w zakresie ostrego niedożywienia w mieście Nyala. Odsetek dzieci przyjmowanych z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia podczas korzystania z usług żywieniowych wzrósł z około 5% do 11% od stycznia do sierpnia. W dwóch obozach dla osób przesiedlonych w Południowym Darfurze poziom ostrego niedożywienia przekroczył progi związane z głodem.

Wojna w Sudanie rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku, gdy napięcia między armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia przerodziły się w otwarte walki w Chartumie. Według grupy monitorującej ACLED konflikt pochłonął co najmniej 150 tys. istnień ludzkich i zmusił około 13 mln osób do opuszczenia domów.

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