Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о публичном расследовании гибели двух еврейских мужчин во время нападения на синагогу в Манчестере в октябре 2025 года. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Погибшие во время нападения

Во время атаки на синагогу Heaton Park Hebrew Congregation погибли Адриан Даулби и Мелвин Кравиц. Нападение произошло во время Йом-Кипура.

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Материалы по национальной безопасности

По данным издания, 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад Аль-Шами сказал полиции, что действовал от имени группировки «Исламское государство». Правоохранители застрелили его.

Махмуд заявила парламентариям, что публичное расследование позволит заслушать все доказательства, включая чувствительные материалы по вопросам национальной безопасности, которые иначе не могли бы быть полностью рассмотрены.

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