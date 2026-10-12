Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про публічне розслідування загибелі двох єврейських чоловіків під час нападу на синагогу в Манчестері у жовтні 2025 року. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Загиблі під час нападу

Під час атаки на синагогу Heaton Park Hebrew Congregation загинули Адріан Доблі та Мелвін Кравіц. Напад стався під час Йом-Кіпуру.

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Матеріали з національної безпеки

За даними видання, 35-річний громадянин Великої Британії сирійського походження Джихад Аль-Шамі сказав поліції, що діяв від імені угруповання «Ісламська держава». Правоохоронці застрелили його.

Махмуд заявила парламентарям, що публічне розслідування дасть змогу заслухати всі докази, зокрема чутливі матеріали з питань національної безпеки, які інакше не могли б бути повністю розглянуті.

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