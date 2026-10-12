Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood ogłosiła publiczne dochodzenie w sprawie śmierci dwóch żydowskich mężczyzn podczas ataku na synagogę w Manchesterze w październiku 2025 roku. Informuje o tym Jerusalem Post.

Ofiary śmiertelne ataku

Adrian Daulby i Melvin Cravitz zginęli podczas ataku na synagogę Heaton Park Hebrew Congregation. Atak miał miejsce podczas Jom Kipur.

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Materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego

Według publikacji 35-letni obywatel Wielkiej Brytanii syryjskiego pochodzenia Jihad Al-Shamie powiedział policji, że działał w imieniu ugrupowania Państwo Islamskie. Funkcjonariusze organów ścigania zastrzelili go.

Mahmood powiedziała parlamentarzystom, że publiczne dochodzenie umożliwi wysłuchanie wszystkich dowodów, w tym wrażliwych materiałów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które w innym przypadku nie mogłyby zostać w pełni zbadane.

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