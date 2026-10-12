В США Пентагон и Администрация малого бизнеса США (SBA) заключили соглашение, призванное расширить доступ малых компаний оборонно-промышленной базы к стратегическому капиталу. Инициатива должна помочь поставщикам, производителям и новаторам привлекать финансирование для укрепления внутренних цепочек поставок и наращивания производства, сообщает The Hill.

Сотрудничество Пентагона и SBA

Соглашение развивает работу Smaller War Plants Commission (SWPC), о создании которой объявили в конце августа. Оно координирует работу Подразделения экономической обороны Пентагона с Офисом инвестиций и инноваций и Офисом доступа к капиталу SBA.

Подразделение экономической обороны будет выявлять компании, нуждающиеся в финансировании, через программу Business Operators for National Defense. Потенциальных участников будут направлять в SBA, которая с помощью своей сети кредиторов будет помогать им получать средства по программам, поддерживаемым администрацией.

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Поддержка промышленных мощностей

Соглашение также позволяет SBA поддерживать инвестиции Подразделения экономической обороны в малые и средние предприятия, которые восстанавливают или расширяют промышленные мощности, необходимые для национальной безопасности. Среди направлений названы критически важные материалы, добыча стратегических и критически важных металлов и минералов, а также боеприпасы.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что комиссия сможет оперативно направлять стратегический капитал малым предприятиям, производящим корабли, боеприпасы, микроэлектронику, материалы, комплектующие и технологии для военных. Администратор SBA Келли Леффлер отметила, что малые производители составляют 70% оборонно-промышленной базы США. По ее словам, SBA управляет портфелем малого бизнеса объемом почти 500 млрд долларов.

Историческая модель комиссии

В августе SWPC представили как аналог Smaller War Plants Corporation, созданной Конгрессом США в 1940-х годах. Эта структура помогала небольшим предприятиям производить военные товары во время Второй мировой войны, обеспечивала контракты, предоставляла займы и техническую помощь.

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