美国五角大楼与美国小企业管理局（SBA）签署了一项协议，旨在扩大国防工业基础中小型企业获得战略资本的渠道。The Hill报道称，该倡议将帮助供应商、制造商和创新者获得融资，以加强国内供应链并扩大生产。

五角大楼与SBA的合作

该协议推进了小型战争工厂委员会（SWPC）的工作，该委员会的成立于8月底宣布。协议协调五角大楼经济防御部门与SBA投资与创新办公室以及资本获取办公室之间的工作。

经济防御部门将通过“国防商业运营者”计划识别需要融资的企业。潜在参与者将被转介至SBA，后者将借助其贷款机构网络，帮助这些企业通过由政府支持的项目获得资金。

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支持工业产能

该协议还使SBA能够支持经济防御部门对中小企业的投资，这些企业正在恢复或扩大国家安全所需的工业产能。所列领域包括关键材料、战略和关键金属及矿产的开采，以及弹药。

国防部长皮特·赫格塞思表示，该委员会将能够迅速把战略资本投向生产舰船、弹药、微电子、材料、零部件和军用技术的小型企业。SBA局长凯利·洛夫勒指出，小型制造商占美国国防工业基础的70%。她表示，SBA管理着规模近5000亿美元的小企业投资组合。

委员会的历史模式

8月，SWPC被介绍为美国国会在20世纪40年代创建的小型战争工厂公司（Smaller War Plants Corporation）的类似机构。该机构曾在第二次世界大战期间帮助小型企业生产军用物资，确保合同、提供贷款和技术援助。

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